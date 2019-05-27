هذا البرج يعرف الحب والإخلاص تمسك به

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن اكثر الأبراج تعرف الحب وتقدره والمحبة للإخلاص.



ووفقا لما نشره الموقع أن برج "الثور" أكثر الأبراج تعرف الحب وتقدره جدًا ومحب للإخلاص و يتمتعون بطيبة ليس كمثلها مثيل تجعلهم انقياء دائما لا يحملون غل او حقد او كرة فى قلوبهم.



تابع الموقع أن برج الثور يمكن أن يتخلى عن حبة الذى يعتقد انه لن يتكرر مرة ثانية فى عمره، فى حالة واحدة عند شعوره بالإهانة او الضعف والهزيمة.



ونصح الموقع بالتمسك بحبيب برج الثور وعدم التخلي عنه ومراعاة حساسية.