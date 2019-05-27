مصرع 8 أشخاص بينهم سعوديون وإصابة آخر في حادث مروع بالكويت..صور



وفور تلقى البلاغ، انتقلت اجهزة الإسعاف الطائر والإطفاء، فيما بدأت جهات التحقيق في اتخاذ الإجراءات لتحديد أسباب وملابسات الحادث.



وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية وفقا لإحصائيات رسمية تصدرتها وزارة الداخلية كل عام ويتفاوت أعداد القتلى سنويا.

لقي 8 أشخاص بينهم سعوديون، مصرعهم، صباح اليوم الاثنين، وأصيب واحد، في حادث مروع، بالكويت، إثر تصادم 4 سيارات ودهس إحداها لعدد من الأشخاص في محيط الحادث.ووفقا لوسائل الاعلام الرسمية في الكويت، كشفت الإدارة العامة للإطفاء بالدولة، عن تفاصيل الحادث المروع موضحة أنه نتج عن تصادم وقع بالقرب من دوارن بمنطقة كبد، حيث تجمهر عدد من الأشخاص حول السيارات المتصادمة قبل أن يتم دهسهم من قبل شخص آخر، جاء مسرعًا بسيارته ما أسفر عن عدد من الوفيات.