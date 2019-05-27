سقوط أحد أباطرة الإجرام فى تجارة المخدرات والأسلحة النارية بالمحلة

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم فى إلقاء القبض على عاطل مسجل خطر من أحد أباطرة الإجرام فى تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير مرخصة بقرية محلة أبو علي بدائرة مركز المحلة الكبرى.



تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط أخطر عنصر شقى خطر بدائرة مركز المحلة ومن كبار تجار مخدر الهيروين المدعو "رشاد عصام رشاد العيسوي" وشهرته رشاد العيسوي 28 سنة عاطل ومقيم بقرية محلة أبو علي بدائرة المركز وسبق اتهامه في 16 قضية مخدرات شروع في قتل سلاح ناري، كما ضبط بحوزته 77 لفافة من حجر الهيروين تزن١٥٠جرام هيروين وبندقية آلي عيار 7.62×39.



وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وباشرت التحقيق مع المتهم.