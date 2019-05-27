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أخبار العالم

الجيش السوري يدمر أوكارًا وآليات للجماعات الإرهابية بريف إدلب

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:01 م
الجيش السورى
الجيش السورى
أ ش أ
دمرت وحدات من الجيش السوري بضربات مركزة اليوم /الاثنين/ أوكارا وآليات لإرهابيي "جبهة النصرة" في أطراف بلدتي معرة حرمة وكفر سجنة بريف إدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات الجيش السوري نفذت رمايات صاروخية ومدفعية على أوكار وتحصينات إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات التي تتبع له في محيط مدينة خان شيخون وبلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، أسفرت عن تدمير آليات وأوكار وتحصينات للإرهابيين والقضاء على عدد منهم.

كما أشارت الوكالة إلى أن وحدات الجيش السوري ضبطت خلال تمشيطها بلدة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي مشفى ميدانيا لـ "الخوذ البيضاء" بداخله معدات طبية وأقنعة وألبسة واقية من المواد الكيميائية بعضها صناعة ألمانية.

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