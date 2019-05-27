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رياضة

صحيفة سعودية: المقابل المادى يعرقل انتقال لينارد وبيدرو للعين الإماراتى

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:29 م
الكاميروني لينادر
الكاميروني لينادر تاوامبا
القسم الرياضى
قرر نادي العين صرف النظر عن التفاوض مع اللاعب الكاميروني لينادر تاوامبا، والمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط السعودية اليوم الإثنين أن إدارة نادي التعاون السعودي اشترطت الحصول على 25 مليون ريال سعودي، مقابل رحيل تاوامبا إلى العين، وهو أقل من المبلغ الذي عرضه "الزعيم".

وأضافت: "إدارة نادي العين لم تتوصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، ما جعلها تصرف النظر أيضًا عن الكاميروني تاوامبا".

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