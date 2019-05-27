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موجز البلد.. الرئيس السيسي يوجه بتحسين مناخ الاستثمار.. وقمة الأهلي والزمالك بعد أمم أفريقيا

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:25 م
صدى البلد
إمام رمضان
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعةً من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

من بين هذه الأخبار؛ ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات والخطوات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في جميع أنحاء الجمهورية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات وإزالة أي معوقات في هذا الإطار.

ومن بين الأخبار، ما أكد عليه المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام بعد انتهاء أمم إفريقيا.

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