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أخبار البلد

محافظات تتجاوز 40 درجة غدا.. ارتفاع جديد في الحرارة

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:24 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة غدًا، الثلاثاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلًا. 

كما تقل تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر : ( القاهرة 36/20، الإسكندرية 31/19، بورسعيد 28/21، رفح 27/19، شرم الشيخ 38/27، بني سويف 38/22، الأقصر 44/27، الوادي الجديد 43/27، حلايب 34/24).

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