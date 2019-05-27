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حسام موافى يكشف 4 أسباب وراء ظهور دم فى البول.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:38 م
حسام موافي
حسام موافي
حمزة شعيب
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، الأمراض التي تتسبب في وجود دم بالبول.

وأضاف موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، أن البلهارسيا وأورام المثانة وحصوات الكلى والتهاب الكلى أبرز الأسباب. 

وتابع :«إجراء تحليل وظائف الكبد مهم جدا، ومن الطبيعي أن تكون نسبة الصفراء أقل من 1، وحال ارتفاعها يكون بسبب تكسر الدم أو انسداد في القنوات الصفراوية، أو فشل في وظائف الكبد».

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