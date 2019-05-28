رغم تصريحات مرتضى منصور .. جروس باقٍ في مران الزمالك

تواجد كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، في مران فريقه أمس الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في وقت متأخر.



وقاد جروس التدريب التالي لتتويج فريقه بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، على الرغم من تصريحات رئيس نادي الزمالك بأن مسيرة المدير الفني السويسري مع الفريق قد انتهت بالفعل.



وصرح مرتضى رئيس الزمالك أمس الاثنين، ليؤكد أن مواجهة الفريق أمام نهضة بركان المغربي كانت الأخيرة للمدير الفني السويسري.



وشهد المران، خوض اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة نهضة بركان لتدريبات استشفائية خفيفة، في الوقت الذي تغيب فيه طارق حامد عن التواجد بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني.