محطم نفسيًا.. أب يتسبب في مقتل طفليه مختنقين من الحر بعد تركهما في السيارة

يعيش الأب «خوان رودريجيز» أسوأ كابوس لأي والد، حيث في خلال الـ 48 ساعة الماضية، توفي توأمه البالغين من العمر عامًا واحدًا بعد أن نسيهما رودريجيز في سيارة لمدة 8 ساعات، خلال درجات حرارة مرتفعة شهدتها الولايات المتحدة، والتي بدورها وصلت إلى مستوى لا يمكن تصوره داخل السيارة.



تقول إدارة شرطة نيويورك بأن الأب البالغ من العمر 39 عامًا قُبض عليه ووجهت إليه تهمتان (القتل الخطأ والإهمال الإجرامي) وكذلك تعريض رفاة طفلين للخطر، يصرح محاميه جوي جاكسون لشبكة سي إن إن عندما ذهب لرؤية موكله يوم السبت، بدا "غير قادر على تحمل أي شئ ومنطوي نفسه".



ويضيف جاكسون بأن عائلة (رودريجيز) "ممزقة"، وحالته العقلية هشة للغاية نتيجةً لما حدث، فهذا سيناريو فظيع، ويواجه رودريجيز عقوبة تصل إلى 4 سنوات في السجن بتهمة القتل بالإهمال الجنائي وحتى 15 عامًا بتهمة القتل غير العمد.



تم استدعائه يوم السبت ودفع 50 ألف دولار نقديًا والتوقيع على شيك بقيمة 100 ألف دولار، وفقًا لمصدر من مكتب الحجز في المحكمة الجنائية ببرونكس، ويؤكد المحامي بأن رودريجيز "لم يكن لديه أي نية أو تصور لحدوث شئ كهذا".



تم العثور على التوأم «ماريزا» و«فينيكس» رودريجيز، دون حراك في المقعد الخلفي لسيارة هوندا سيدان في برونكس، حسبما ذكرت شرطة نيويورك، وأعلنت وفاتهما في مكان الحادث، قالت الشرطة بأن الفاحص الطبي لمدينة نيويورك سيحدد سبب وفاة التوأم.



وقال المسؤولون إنه بينما الأب ترك التوأم في السيارة، وذهب ليمارس عمله في مستشفى قريب من وزارة شؤون المحاربين القدامى، وقد نشرت صحيفة الدايلي ميل فيديو له أمس يبكي بحرقة لزوجته بعد خروجه من الحجز.