بشرى من جوجل لذوي الاحتياجات الخاصة.. 100 ألف جهاز ذكي في حال استيفاء الشروط.. فيديو

عرفت شركة جوجل للمنتجات المنزلية الذكية بشعار "القليل من المساعدة في المنزل"، الذي يتردد صداه لدى الكثيرين، ولكن ليس أكثر من المستخدمين ذوي الإعاقة، حيث تحاول الشركة تقديم المساعدة من خلال أجهزة Google Home بشكل كبير في رغبة لتحسين تجربة المستخدمين وشعورهم بالاستقلالية وأنهم ليسوا في حاجة لمساعدة المحيطين طوال الوقت.





ينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص المصابين بالشلل، حيث أعلنت جوجل اليوم عن شراكة مع مؤسسة Christopher and Dana Reeve Foundation، تشهد إعلان تخصيص 100 ألف جهاز minis (أجهزة صوت وضوء ومنظمات حرارة وغيرها يمكنك التحكم فيها عن طريق إعطائها الأوامر بصوتك) لتوفير حياة أفضل لمرضى الشلل بشكل عام، وتفتح باب التقديم ليتم اختيار الأشخاص ومعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول عليه، وفقًا لموقع أندرويد بوليس.





جاء ذلك مدعمًا بمنشور على مدونة جوجل عن قصة رافع الوزن البارالمبي «جاريسون ريد» الذي قضى الـ20 عامًا الماضية على كرسي متحرك، فيتحدث عن العديد من العقبات التي تعين عليه مواجهتها والتغلب عليها، وكيف أصبحت المهام الأساسية في المنزل تذكره دومًا بأنه مقيد، لا يستطيع الوصول إلى أبسط الأشياء إلا ببذل جهد كبير أو مساعدة من أحدهم.





من خلال Google Home ومجموعة من الأجهزة الذكية الأخرى مثل المصابيح الكهربائية ومنظمات الحرارة وما إلى ذلك، أصبح ريد الآن قادرًا على التحكم في بيته والأشياء من حوله باستخدام صوته، فنال قليلًا من الاستقلال الذي فقده، الآن قررت الشركة تعويض ذوي الإعاقة عما فقدوه من خلال التقديم عبر موقعها للحصول على منزل ذكي إذا انطبقت عليهم الشروط المستوفاة.



