صنعوا المجد.. مشوار أبطال مصر نحو حصد برونزية كأس العالم لليد

انتزع المنتخب الوطنى للشباب لكرة اليد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم بعد الفوز على البرتغال فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.



قدم أبناء الفراعنة أداءً كبيرا خلال مباراة اليوم أمام البرتغال ونجحوا فى فرض سيطرة كاملة على المباراة ووصلت النتيجة إلى فارق 10 أهداف كاملة.



ويعتبر المنتخب المصري هو أول منتخب غير أوروبي يفوز بسبع مباريات في بطولة العالم ابتداء من الجولة التمهيدية تليها الجولة السادسة عشرة وهي الدور ربع النهائي من البطولة.



ومشوار الفراعنة الصغار قبل لقاء اليوم، لم يشهد سوى هزيمة واحدة، حيث افتتح الفراعنة الدور التمهيدي بالفوز علي منتخب أستراليا بنتيجة 44 - 17، وبعدها علي منتخب نيجيريا 47 - 30، ومنتخب السويد بنتيجة 32 - 22، ومنتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 38 - 36، كما حقق الفراعنة فوزا صعبا للغاية علي منتخب فرنسا بنتيجة 37 - 32.



وفى دور ال16 حقق الفراعنة الفوز على نظيره صربيا بنتيجة 30 - 29، وأخيرا الفوز على منتخب النرويج بنتيجة 29 - 27 في دور ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام فرنسا فى الدور قبل النهائى من منافسات البطولة.

