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أخبار العالم

دحلان: الوحدة الفلسطينية مقدسة.. وتنقصنا قيادة تقترب من الناس

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:39 ص
النائب الفلسطيني
النائب الفلسطيني
سعيد العربي
قال القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان، إننا جاهزون لوضع البرامج المناسبة لقطاع غزة، مشددا على إدراك أن 170 ألف خريج لا يجدون العمل، وأنه جار طرق كل الأبواب من أجل تعزيز صمود سكان القطاع.

وأشار دحلان، خلال كلمته بحفل تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة بغزة، إلى ضرورة وحدة الوطن والجغرافيا بين الضفة وغزة والقدس عبر برنامج نضالي وطني مشترك لمواجهة صفقة القرن، مؤكدا أن الوحدة الوطنية الفلسطينية أقدس مما نسمعه في الحراك السياسي، لافتًا إلى أن كل ما يسمع بهذا الشأن "وهم وكذب ودجل".

وأكد النائب الفلسطيني أن 10 سنوات من الانقسام والفرقة بين الفلسطينيين درس لنا ولنتجاوز الصعاب، ونحن الفلسطينيين نتميز عن غيرنا في كل شيء وتنقصنا قيادة تقترب من مشاعر الناس، مؤكدًا أنه لن يتم التخلي عن غزة حتى نستطيع أن نرتقي بهذا الواقع المرير بالقطاع.

ووجه دحلان التهنئة للمتفوقين بالثانوية العامة قائلا لهم : "رغم حصار القرية وظلم الأعداء وهروب الأصدقاء ألا إنكم أضأتم لنا الطريق وأعطيتم الأمل لكي نستطيع صناعته لكم، وكلما واجهنا صعابا وحصارا في غزة نبغ أبناؤنا وقالوا ما زال الأمل موجودا".

وأضاف: "نحن على المستوى الفردي والجماعي ننتصر على الموت وهكذا فعلتم أبناء غزة بتفوقكم الكبير في الثانوية العامة لهذا العام".

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