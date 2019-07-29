الأرصاد تحذر من طقس غد الثلاثاء.. تعرف على التفاصيل ..فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على الجنوب.



وأشار " احمد عبد العال" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، إلى أن هناك سحب منخفضة على السواحل الشمالية، منوهًا عن الارتفاع الشديد في نسب الرطوبة.



وأضاف أن هناك ارتفاع كبير في نسب الشبورة المائية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزروعات، مشيرًا إلى أنها تتكون بكثافة نظرًا لارتفاع نسب الرطوبة.



وتابع "عبد العال" أن غدًا يشهد ارتفاع درجتين في درجات الحرارة عن اليوم، خاصة على شمال البلاد، على أن تعود لمعدلها الطبيعي من بعد غد مرة أخرى.

