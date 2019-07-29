مذبوحة وعارية داخل حقيبة.. العثور على متسابقة فى ملكات جمال روسيا.. شاهد

عثر على جثة متسابقة فى ملكات جمال روسية عارية ومحشورة داخل حقيبة.



وقالت صحيفة "ديلي ميل"، قتلت إيكاترينا ك ، 24 عامًا ، التي دربت كطبيب أمراض جلدية وممارس في مجال الصحة الجنسية ، بعد أن شقّت حنجرتها في شقتها في موسكو ، حسبما ذكرت الشرطة.



وتعرضت المسابقة فى مسابقة ملكات الجمال لعدة طعانات متفرقة بجسدها.



وعثرت الشرطة الروسية على جسد إيكاترينا محشورا داخل حقيبة فى شقتها التي استأجرتها في شارع بيريفا بموسكو ، مما دفع إلى إجراء تحقيق شامل في جريمة القتل.



كانت إيكاترينا متنافسة في مسابقة ملكة الجمال في موسكو، بالإضافة إلى تأهلها من جامعة بيروجوف الروسية الوطنية للأبحاث الطبية ، حسب التقارير.



وكان لدى الضحية المقتولة حساب شخصي عبر انستجرام به 80 ألف متابع ، كما عملت في المجال الطبيب في مستشفى بمدينة موسكو.

