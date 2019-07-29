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زورق إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:27 م
زورق إسرائيلي
زورق إسرائيلي
عرفة البنداري
أعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، انتهاك البحرية الإسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالي 110 أمتار لمدة 3 دقائق.

أشارت المديرية، فى بيان لها اليوم، إلى أن أحد العناصر الصهيونية رمي قنبلة صوتية داخل المياه الإقليمية اللبنانية، بما يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأوضح البيان أن زورقًا مماثلًا أقدم على خرق البقعة البحرية المذكورة لمسافة حوالي 90 مترًا لمدة 10 دقائق، وعمل أحد عناصره على رمي قنبلتين صوتيتين داخل البقعة المذكورة.

لفت البيان إلى أنه جرت متابعة الخروقات بالتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة في الجنوب اللبناني "اليونيفل".

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