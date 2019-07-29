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محافظات

البحر الأحمر تودع حجاج بيت الله الحرام

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:36 م
البحر الأحمر تودع
البحر الأحمر تودع حجاج بيت الله الحرام
إبراهيم جادالله
ودع ، اليوم، حجاج بيت الله الحرام بمطار الغردقة الدولي، اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الاحمر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد « حشيش» أن المحافظة حريصة على توفير سبل الراحة والأمان للحجاج، متمنيًا لهم السلامة في الذهاب إلى الأراضي المقدسة وأثناء تأدية مناسك الحج، والعودة إلى أرض الوطن، مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على الاطمئنان على البعثة باستمرار، مطالبا منهم الدعاء من أجل مصر لكي يعم الخير والأمن على البلاد.

وأعرب الحجاج عن فرحتهم وسعادتهم بالذهاب إلى الأراضي المقدسة؛ لأداء فريضة الحج، وتقدموا بالشكر لمدير أمن البحر الأحمر لأهتمامه البالغ بالبعثة وتسهيل الاجراءات لهم مؤكدين أن دعاءهم الأول بأن يمن الله على مصر بنعمة الأمن والأمان وأن يحفظ شعبها من كل سوء.

وبلغ عدد الحجاج 209 حجاج  من الجمعيات الأهلية و حجاج قرعة وزارة الداخلية.

وكان ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي و الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والشيخ احمد زرد مدير عام الوعظ وعدد من قيادات الأزهر الشريف في مقدمة مودعي حجاج بيت الله الحرام.

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