دعاء النجاح للأولاد في الامتحانات.. ردده بيقين يوفقهم الله

دعاء النجاح للأولاد في الامتحانات يبحث عنه كثير من الآباء والأمهات، ليوفق الله أولادهم فى حياتهم العلمية، حيث إن الدعاء عبادة عظيمة يحقق الله بها الأمنيات، وخاصة دعاء الأمهات والآباء لأبنائهم، لانه يكون مستجابا، إلا إنه لم يرد صيغة محددة لدعاء النجاح للأولاد في الامتحانات، ولكن هناك بعض الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها سنذكرها فى السطور القادمة.

دعاء النجاح للأولاد في الامتحانات

اللهم اكتب لأبنائي النجاح في الدنيا والأخرة، ووفقّهم لتحصيل العلم.

اللهم اكتب لأبنائي النجاح في الدنيا، وبلوغ أعلى المناصب فيها، ونيل حب الخلق لهم، و التوفيق لكل خير في الدارين.

اللهم اشرح صدورهم، ويسر أمورهم، واكتب لهم النجاح فى الدنيا وفى الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم

اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل

اللهم اغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح، اللهم سخر لنا جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم أسألك أن تيسير لهم هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير، اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليهم فتوح العارفين



اللهم وفق ابني في دراسته واجعله من الناجحين الموفقين، ويسر له كل أمر، واجعله من أهل الفضل والعلم



دعاء لابني بالتوفيق والنجاح

«اللهم افتح على ابني فتوح العارفين، وعلّمه ما جهل، وذكره ما نسى، وافتح عليه من بركات السماء والارض إنّك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلّم موسى -عليه السلام- علّمه، ويا مفهّم سليمان -عليه السلام- فهّمه، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيه الحكمة وفصل الخطاب».

- «اللهم اجعله أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعله من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعله حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدا في سبيلك، ومبلّغا عن رسولك محمدٍ - صلّى الله عليه وسلّم-».

-«اللهم ثبت أقدامه، اللهم أنزل السكينة في قلبه، اللهم ذكره إذا نسى، اللهم علمه إذا جهل».

- «اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلب أبنائي، اللهم ذكره عند السؤال، وألهمه الاجابة الصحيحة».

- «اللهم اشرح صدره ويسر أموره، اللهم اكتب له النجاح في الدنيا وفي الآخرة، اللهم وفق ابني لتحصيل العلم».

- اللهم بيديك كل الأمر فلا تكله لغيرك لا مجير له من غياب الدهر سوي نور هدايتك.



دعاء للأبناء بالتوفيق

«اللهم اجعل أبنائي أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة».

اللهم علم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء».



- « اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل».



- اللهم إنّي أسألك أن تُعين أبنائي في دراستهم، وترزقهم قوة الحفظ وسعة الفهم، وتنوّر بصرهم وبصيرتهم، وأن تُكلّل جهودهم بالنجاح والتفوّق.

دعاء للأبناء بالتوفيق والهداية

-اللهم اكتب لأولادي النجاح والتفوّق في دراستهم، وأفْرح قلوبهم وقلبي بحصولهم على أعلى الدرجات والمراتب.

- اللهم كن لأبنائي عونًا في اختباراتهم واشرح صدررهم ونوّر عقولهم، واجعل مسيرتهم العلمية عامرة بالتفوّق والنجاح والتميّز.



-«اللهم اجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون».

-«اللهم رب الأرباب ربِ لي صغيرهم، وقوّي لي ضعيفهم، وعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، اللهم أشدد بهم عضدي، وأقم بهم أودي، وكثّر بهم عددي، وزيّن بهم محضري، وأحيي بهم ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعنّي بهم على قضاء حاجتي، واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقّين ولا مخالفين ولا خاطئين، وأعنّي على تربيتهم وتأديبهم وبرهّم، واجعلهم لي قرة عينٍ في الدنيا والآخرة، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين».



اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل».