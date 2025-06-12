بالأسماء.. أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية في الإسماعيلية 2025

أعلن فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2024/2025م.

وقدم فضيلته الشكر لأعضاء الكنترول برئاسة محمد السيد لطفي، وعبدالحميد محمود، وكيل الكنترول، وهنأ جميع الطلاب، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم.

وجاءت النتيجة كالتالي:

- حصد الطالب مصطفى أسامة، معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي، المركز الأول بمجموع 895 درجة، الطالب أحمد عمرو، معهد الشهيد السيد ناصف، المركز الثاني بمجموع 893درجة، والطالب أنس علي، معهد بنين عمربن عبدالعزيز النموذجي، على المركز الثالث بمجموع 891، وحصل الطالب محمد أسامة محمد، معهد ال نوح النموذجي ، المركز الثالث مكرر،بمجموع891 وحصل الطالب محمد خليل ، معهد بنين عمر بن عبدالعزيزالنموذجي، المركز الخامس،بمجموع 888درجه، حصلت الطالبة اسيل هاني، معهد العوايضة، على المركز السادس،بمجموع 887 وحصلت الطالبة كنزي احمد، معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز، علي المركز السادس مكرر بمجموع 887.

وحصلت الطالبة مريم أحمد ، معهد العويضه، على المركز الثامن،بمجموع 886 درجة وحصلت الطالبة مريم عبدالرحيم، معهد فتيات السلام بالتل النموذجي، على المركز الثامن مكرر،بمجموع 886درجة وحصلت الطالبة رؤي بشير، معهد فتيات عمربن عبدالعزيز النموذجي، على المركز الثامن مكرر.

قدم فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، بخالص التهاني والتبريكات إلى أبنائنا الأبطال أوائل الشهادة الابتدائية، مع خالص التحية والتقدير لأولياء أمور هؤلاء الطلاب وزملائهم من الطلاب الناجحين جميعًا، على ما بذلوه من جهدٍ وعطاءٍ لدعم أبنائهم أبناء الأزهر الشريف.