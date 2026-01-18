قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالات تصل فيها عقوبة جريمة التزوير إلى الحبس سنتين طبقا للقانون
اتصالات بريطانية رفيعة بشأن غرينلاند.. ستارمر يناقش الملف مع الدنمارك والناتو وترامب
خبير أمن إقليمي: أمريكا أعادت ترتيب أوراقها في سوريا.. وقسد الخاسر الأكبر
العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة
سيلتا فيجو يكتسح رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني
10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور
عائدة من المغرب.. بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة
أحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
نصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
لدينا 3 دفعات مُهملة.. المهن الطبية تكشف عن أزمة جديدة لأطباء الأسنان
دعاء آخر ليلة في رجب مستجاب.. دعوات تفتح لك أبواب الخيرات
آخر ليلة في رجب الآن وللفجر.. بـ9 كلمات قبل النوم يسخر الله لك الأرزاق
محمد فؤاد: زيادة الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من عام 2025 ليس نتيجة ديون أجهزة الموازنة

الدين الخارجي
الدين الخارجي
محمد البدوي

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن زيادة الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من عام 2025 ليست نتيجة لزيادة ديون أجهزة الموازنة، بل بسبب زيادة ديون القطاعات الأخرى مثل الهيئات والشركات والقطاع المصرفي. 

بيانات البنك الدولي

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، بلغ الدين الخارجي لمصر 163.7 مليار دولار في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 161.2 مليار دولار في يونيو من نفس العام. 

وأوضح فؤاد أن الزيادة بلغت نحو 2.4 مليار دولار، في حين أن ديون أجهزة الموازنة شهدت انخفاضًا فعليًا بلغ 1.23 مليار دولار.

وأكد فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار" أن الحديث عن خفض الدين يعتبر محاسبيًا صحيحًا، لكن اقتصاديًا غير سليم، موضحًا أن انخفاض الدين ينطبق فقط على ديون أجهزة الموازنة العامة، بينما لا يشمل الزيادة في الديون السيادية التي تشمل الهيئات الحكومية مثل الهيئة العامة للبترول.

 تمويل بقيمة 1.5 مليار

وأشار إلى أن الديون التي تترتب على القطاعات الأخرى، مثل قطاع البترول والهيئات التابعة له، تضاف إلى الدين السيادي لكنها لا تُحسب ضمن الدين المحسوب في الموازنة العامة، على سبيل المثال، حصلت الهيئة العامة للبترول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار في يوليو 2025، وهو ما ساهم في الزيادة الأخيرة في الدين.

مفهوم وحدة الموازنة

كما شدد على أن الحكومة بحاجة إلى أن تولي اهتمامًا أكبر لمفهوم "وحدة الموازنة"، مشيرًا إلى أن العبء الاقتصادي النهائي يقع على الاقتصاد بشكل عام، وأن تجاهل تأثير الدين الخارجي على ميزان المدفوعات وسعر الصرف قد يؤدي إلى نتائج غير مرضية. 

وأضاف فؤاد أن التركيز على ديون أجهزة الموازنة العامة وحدها دون النظر إلى الدين السيادي المتعلق بالقطاعات الأخرى يُعتبر خطوة غير سليمة اقتصاديًا رغم صحتها من الناحية المحاسبية.

التركيز على خفض الدين

واختتم فؤاد تصريحاته قائلاً: "التركيز على خفض الدين ضمن الموازنة العامة يشبه كتابة 'ملح' على كيس السكر، لأن الواقع الاقتصادي يعكس الصورة الأكبر التي يجب أن ننتبه إليها".

