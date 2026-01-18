الداخلية تكشف حقيقة استيلاء أشخاص على مبالغ مالية من والدهم

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص "متواجد حالياً خارج البلاد" بقيام أبنائه بالإستيلاء على مبالغ مالية منه ورفضهم ردها له وتهديده بالسجن .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر ("متواجد حالياً خارج البلاد" متزوج من سيدتين أحدهما متوفية منذ 2011 ، وله منها 3 أبناء ، والأخرى له منها إثنين) وتبين وجود خلافات على قطعة أرض بالشرقية بينه وبين أحد أنجاله من الزوجة المتوفية دون إتخاذ إجراء قانونى فى هذا الشأن، وأنه قام بتصوير ونشر ذلك المقطع لكسب تعاطف الرأى العام والضغط على نجله لإسترداد قطعة الأرض المشار إليها.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





