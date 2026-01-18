هشام الدجوي: نعيش العصر الذهبي للأمن الغذائي في مصر

أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أنه نحن الأن نعيش العصر الذهبي للأمن الغذائي في مصر، مشيرا إلى أن المخزون الإستراتيجي في العديد من السلع يتجاوز العام.

وقال هشام الدجوي، خلال لقاء له لبرنامج "مساء جديد"، عبر فضائية "المحور"، أنه لم يتم إستيراد السرك، مؤكدا أن مصر وصلت لمرحلة الإكتفاء الذاتي من السكر وأصبح هناك فائض في الإنتاج.

وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن هانك العديد من المبادرات منها "مبادرة اليوم الواحد"، وتمون في وم محدد في منطقة ما، مؤكدا أن الشركة القباضة لديها كافة السلع الإستراتيجية بمخزون جيد وأمن.