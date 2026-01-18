لدينا 3 دفعات مُهملة.. المهن الطبية تكشف عن أزمة جديدة لأطباء الأسنان

أكد الدكتور محمد علاء الدين الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أن قضية التكليف تعتبر أزمة كبيرة للكثير من القطاعات، موضحًا أن آخر التطورات بشأن هذا الموضوع، هو أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، اجتمع مع اتحاد المهن الطبية، وتم الحديث عن معدلات الاحتياجات الفعلية، والجهات المستهدفة، وآلية توزيع الأطباء، وأن هناك خطة لتدريب الكوادر الطبية غير المكلفين.

وأضاف الدكتور محمد علاء الدين الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه حتى هذه اللحظة خريجي طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي “في انتظار قرارات التكليف”، والتي كانت من المفترض أن تصدر من أشهر سابقة، وتحديدا في شهر 11 2025.

ولفت الدكتور محمد علاء الدين، إلى أن قرار عدم التكليف، يسبب حالة من الإحباط لجميع الخريجين غير المكلفين، والمطالب الآن بتكليف دفعات 2023 و2024 و2025، دون النظر لـ قرار التكليف على حسب الاحتياج؛ لأن هؤلاء الأطباء قد صدر قرار التكليف على حسب الاحتياج خلال فترة الدراسة.

وأشار إلى أن اليوم شهد تقديم أكثر من طلب إحاطة من خلال النواب، لحل هذه المشكلة، التي تسبب صدمة للخريجين ولأسرهم، بعد أن تحملوا فترة الدراسة، وكانوا منتظرين التكليف.

120 ألف طبيب أسنان

وأوضح أن عدد الخريجين مقارنة بالاحتياجات كبير جدا، مشيرا إلى أن خريجي طب الأسنان الآن وصل عددهم 120 ألف طبيب أسنان، وأنه بحلول عام 2030 سنصل إلى 230 ألف طبيب، وأن عدد الخريجين في العام يصل لـ 12 ألفا، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك زيادة في عدد الخريجين، وأعلى من احتياجات السوق.