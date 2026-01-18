مباحث الإسماعيلية تضبط مكبس حشيش و1000 فرش وسلاح وطلقات نارية بالقنطرة غرب

نجحت إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسماعيلية، بقيادة اللواء أحمد عليان، مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، في توجيه ضربة موجعه لأباطرة تصنيع تجارة المخدرات بمحافظة الاسماعيلية، بعد ضبط أكبر مصنع حشيش بمشتملاته بدائرة القنطرة غرب، بعد تحريات أمنية ناجحة.

البداية عندما وردت معلومات أكدتها المباحث الجنائية للأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، بوجود نشاط لشخص تخصص في تدوير وتصنيع وتوزيع المواد المخدرة من خلال مكبس حشيش على الطريق الصحراوي بورسعيد دائرة القنطرة غرب.

وعلى الفور وجه مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية، بتشكيل مأمورية مكبرة لسرعة تحديد وضبط العنصر المطلوب من خلال الرصد الميداني.





ونجحت المأمورية في ضبط عنصر إجرامي وبحوزته 1000 فرش حشيش داخل مصنع لتصنيع وتدوير مخدر الحشيش، وسلاح ناري "بندقية آليه" وعدد من الطلقات النارية ومبلغ مالي وهاتف محمول وسيارة ملاكي.