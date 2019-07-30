احم نفسك من كارثة.. نصائح لتجنب انفجار إطارات السيارات في الصيف

تزداد فى فصل الصيف حوادث انفجار اطارات السيارات مقارنة بفصل الشتاء التي تكون حوادث انفجار اطارات السيارات أقل فيه بسبب حرارة الجو المرتفعة .



وبسبب أن اطارات السيارات من القطع الهامة في السيارة والتي يجب مراقبتها بشكل دوري حتى تتجنب الكثير من الأعطال والكوارث ، يعرض صدى البلد اسباب انفجار اطارات السيارات فى فصل الصيف وبالأخص بين شهر مايو وأكتوبر من كل عام.



أولا: ضغط الهواء في الاطارات فلابد ان يكون مقاسه صحيحا فهذا من شأنه أن يحافظ على الاطار وأيضًا الحرارة التي تنتج عند السير تكون ضئيلة على العكس عندما يكون ضغط الإطارات ليس صحيحا حيث من شأنه أن يخلق المزيد من الحرارة عند السير على الطريق مما يؤدي الى تضرر الاطار وتعرضه للتلف أو الانفجار.



ثانيا: تلف او تشققات الاطارات فلابد من القيام بفحص منتظم للاطارات الأربعة بشكل دوري مرة كل شهر على الأقل للتأكد من عدم وجود علامات تلف أو تشققات على الإطار أو ظهور وانكشاف الأسلاك الداخلية الخاصة بالإطار.



ثالثا: تغيير أماكن اطارات السيارات فلابد تغيير أماكن العجلات الأمامية والخلفية تقريبًا كل 5000 كم أو 10000 كم لموازنة الاحمال على كل الاطارات وذلك حسب توصيات الشركات المصنعة لعجلات السيارات.