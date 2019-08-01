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النقيب محمد خطف قلب سارة في الوادي الجديد ..صور

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:19 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
عقد النقيب محمد اسلام أبو الحسن قرانه على الدكتوره ساره عادل محسب، بمدينة الخارجه في الوادي الجديد.

حضر الحفل جميع الاهل والاقارب من عائلة العروسين والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية وقيادات التعليم علي مستوي مراكز المحافظة الخمس ، ولفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران لمباركة حفل الزواج البهيج.

ومشاركة من "صدي البلد" ننشر صور حفل عقد القران، مع تمنياتنا بحياة زوجية سعيدة.

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