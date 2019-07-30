شاهد.. محمود متولي مدافع الإسماعيلي ينضم لـ الأهلي رسميا

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن تعاقد الأهلي مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي ابتداء من الموسم الجديد.



وأنهى أمير توفيق جميع الإجراءات الإدارية والمالية بعد الرجوع إلى كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بشئون كرة القدم.



يأتي ذلك في إطار خطة مجلس الإدارة ولجنة الكرة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق طموحات جماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.