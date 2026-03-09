ضبط مخبز تصرف في 24 شيكارة دقيق مدعم بكفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الإثنين، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالاشتراك مع إداراتي التموين والصحة، تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا.

أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر لمخالفات تموينية متنوعة تم ضبطها خلال حملات الرقابة على المخابز البلدية المدعمة بمركز يبلا، وشملت « 5 محاضر نقص في الوزن، محضر عدم نظافة، محضر تصرف في عدد 24 شيكارة دقيق مدعم»، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.