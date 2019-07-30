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الأمن العراقي يدمر نفقًا يستخدمه الإرهابيون للتخفي والهروب بالموصل

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:20 م
الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
أ ش أ
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم /الثلاثاء/ تدمير نفق يستخدم للتخفي والهروب من قبل "الارهابيين" في مدينة الموصل بمحافظة شمالي البلاد.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية داهمت قوات مكافحة الإرهاب نفقا في ناحية القيارة بمدينة الموصل كانت عصابات داعش الإرهابية قد قامت بحفره بقصد التخفي والهروب عن طريق جبل قرة جوغ باتجاه الجزيرة".

وأضافت أن القوة العسكرية المكلفة بالواجب قامت بتدمير النفق بصورة تامة.

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