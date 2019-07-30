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حوادث

استغل مهنته.. المشدد 3 سنوات لحارس عقار لاتجاره في المخدرات

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:26 م
حبس متهم
حبس متهم
محمد العيسوى
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، حارس عقار بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدراة بشبرا.

ووجهت النيابة للمتهم "ع. أ" حارس عقار تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار بدون تصريح في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة شبرا بلاغًا باتجار المتهم في المواد المخدرة، وبالبحث والتحريات اللازمة، جرى التأكد من صحة المعلومات الواردة، والتوصل له وتم ضبط المتهم داخل مسكنه.

وبتفتيشه عُثر على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 400 جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وأقر بحيازة كمية المخدرات للاتجار بها، والمبلغ المالي من متحصلات بيعها.

وبتحرير محضر قررت النيابة إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.

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