مشهد يحبس الأنفاس.. سقوط طفل من الدور السادس فكيف تصرف الجيران.. فيديو

نجا طفل بأعجوبة بعد السقوط من الطابق السادس بفضل الجيران الذين تصرفوا بسرعة بديهة لإنقاذه.



وأوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، طفلا يتشبث فى يأس ببلكونة بمبنى شاهق في مدينة تشونجتشينج بجنوب غرب الصين ظهر يوم الاثنين الماضي.



وفور رؤية السكان للطفل معلقا في الهواء على حافة الشرفة هرعوا سريعًا في حمل بطانيتين من الحجم الكبير ووضعها أسفل الطفل قبل سقوطه على الأرض.



وأظهر الفيديو الذي يحبس الأنفاس الطفل وهو يفلت يديه من حافة الشرفة ويسقط على إحدى البطانيات التي حملها جيران الطفل دون أن يصاب بأي أذى.



