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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاصفة قوية تضرب دمشق وسقوط عدد من الأشجار

ارشيفي
ارشيفي

 أفاد مصدر في العاصمة السورية دمشق بسقوط عدد من الأشجار نتيجة العاصفة القوية، التي تضرب البلاد حيث تعمل ورش مديرية الحدائق على إزالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن المتوقع أن تصل كتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة إلى سوريا منتصف الأسبوع القادم حيث ستدخل من جنوب سوريا بطريقة غير معتادة ونادرة.

و تتأثر البلاد  هذه الأيام بكتلة هوائية مدارية حارة النتائج حيث تتساقط أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد مع تشكل السيول على بعض المناطق ومناطق مجاورة قد تطالها زخات خفيفة أو لا شيء مع رياح شديدة أحيانا.

ومن المحتمل بحسب توقعات الأرصاد السورية؛ تكون عواصف غبارية على الأماكن الشبه صحراوية والهطولات ستختلف من حيث المكان من يوم الى أخر وستستمر لأيام عديدة وستشمل مناطق واسعة من البلاد. 

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