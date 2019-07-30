بيزنس انسايدر: ترامب يغضب شركات الطيران الأمريكية لحساب قطر

عندما اجتمع الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات الطيران وشركات الشحن الأمريكية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالبيت الأبيض، في وقت مبكر من شهر يوليو، كان هناك شخص واحد مفقود بشكل واضح، وهو الرئيس التنفيذي لشركة دلتا للطيران، إد باستيان.



ويقول موقع "بيزنس انسايدر" إن غياب باستيان، كان بمثابة نقطة شائكة للرئيس، وفقا لتقرير مفصل صادر عن شبكة إن بي سي نيوز.



التقى الرؤساء التنفيذيون للخطوط الجوية الأمريكية، يونايتد، جيت بلو، فيديكس، أطلس إير، والخطوط الجوية القطرية في 18 يوليو مع الرئيس؛ ونائب الرئيس مايك بينس، والمستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو؛ مستشار الأمن القومي، جون بولتون؛ والعديد من المستشارين الآخرين.



طلب المديرون التنفيذيون للشركات الأمريكية من البيت الأبيض التدخل في نزاع طويل الأمد مع الخطوط الجوية القطرية، وشركتي طيران شرق أوسطيتين، تتهمهم الشركات الأمريكية بالمنافسة غير العادلة من خلال تلقي إعانات من حكومتيهما، وكانت شركة دلتا لها صوت خاص في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة.



أصل المشكلة يعود إلى وجود شركة شركة طيران إيطالية تم تغيير اسمها مؤخرًا، وهي شركة الخطوط الجوية الإيطالية، تمتلك الخطوط الجوية القطرية 49٪ من أسهم الشركة، التي تسافر إلى عدة مواقع في الولايات المتحدة. وتقول شركات الخطوط الجوية الأمريكية الثلاثة الكبرى، إن رحلات شركة طيران إيطاليا غير قانونية، لأن الشركة تحلق بين دولتين ليست تابعة لهما، حيث يتم تنظيم هذه الرحلات بشكل كبير، والتي يجب أن تنتهي عادة في بلد شركة الطيران.



وقال المديرون التنفيذيون في شركات الطيران إن الخطوط الجوية القطرية ليست صاحبة حصة الأغلبية في شرطة الطيران الإيطالية، وليس هناك انتهاك لمعاهدة الأجواء المفتوحة التي تنظم السفر الجوي الدولي. وأضافوا أن أي إجراء يتم اتخاذه ضد شركات طيران الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى حرب تجارية ضارة.



ووفقًا لتقرير NBC ، سعى تحالف الضغط الذي يمثل شركات الطيران الأمريكية، إلى عقد اجتماع مع ترامب عبر بث الإعلانات التجارية خلال برامج Fox News، بما في ذلك برامج "Fox & Friends" ، لجذب انتباهه بعد أن وقعت الخطوط الجوية القطرية عقدا لعملية شراء كبرى من شركات بوينج وجنرال إلكتريك. كانوا يعتقدون أن الاتجاهات التجارية الحمائية الشاملة لإدارة ترامب ستقود البيت الأبيض إلى جانب شركات الطيران.



لكن البيت الأبيض وقف ضدهم في اجتماع وصفته شبكة "إن بي سي" بأنه "مواجهة حامية وجديرة بالمتدربين".



وقالت إن بي سي إن ترامب علق مرارًا وتكرارًا" على غياب باستيان وانتقد شركة الطيران لشرائها طائرات من إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات بدلًا من شركة بوينج الأمريكية.



وذكر بزنس انسايدر أن ترامب شعر بالإهانة بشكل خاص بسبب غياب باستيان لأن دلتا كانت صاخبة للغاية في القتال ضد شركات الطيران في الشرق الأوسط.



وقال مصدر كان في الاجتماع: "كان هناك الكثير من الصراخ." وقالت شركة دلتا إن مديرها التنفيذي كان قد حدد موعدًا للسفر إلى الخارج، وأنه غير قادر على تغييره. ولم تعلن شركة الطيران عن المكان الذي كان يسافر إليه أو ماذا كان يفعل في الرحلة أو لماذا لم يتمكن من تغييرها.