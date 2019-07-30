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العبد: أناشد السيسي بتبني مبادرة مصر في قلب أفريقيا لتصدير الأدوية البيطرية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:54 م
صدى البلد
محمد غالى
أوضح الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات – أن الاجتماع الثانى يشهد تطورات جديدة باستجابة من الجهات المسئولة والتواصل مع لجان المبادرة للتعرف على شكل المبادرة وآلية التنفيذ، وتم التواصل مع المسئولين عن معرض أجرينا وأبدوا استعدادهم للمساعدة فى نجاح المؤتمر وتخصيص مكان بالمعرض لأعضاء المبادرة لإتاحة المساحة والوقت لأعضاء المبادرة لعرض أفكارهم على الزائرين من الدول العربية والافريقية والشركات المشاركة فى المعرض لإنجاح مبادرة تصدير الدواء البيطرية واضافات الاعلاف ومستلزمات الدواجن لأفريقيا.

ناشد العبد الرئيس السيسى بتبنى هذه المبادرة المهمة والتى تفتح آفاق التصدير لقطاع جديد ومهم وهو الأدوية البيطرية واضافات الاعلاف ومستلزمات المزارع، من منظور ريادة مصر رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام، كما أن انفتاح مصر على الاسواق الافريقية يقوى الصناعة ويوفر العملة الصعبة ويفتح مجال العمل للشباب، وتنفيذا لاتفاقية النيجر للتجارة الحرة مع افريقيا، كما ان غالبية أصحاب الشركات والعاملين بهذا القطاع من الشباب المصرى والذى يلقى دعما كبيرا من السيد الرئيس وهو ما نلمسه فى مؤتمر الشباب.

ونوه العبد إلى أن هناك صعوبات تواجه تصدير الدواء البيطرى لأفريقيا منها عدم وجود فروع للبنوك المصرية ونظام تأمينى، كما تحتل مصر رقم 34 للموردين للادوية البيطرية لأفريقيا بواقع 5.% فى حين ان الدواء المصرى له تنافسية كبيرة ويستطيع أن يكون الأول في أفريقيا، وعدم وجود قاعدة معلومات للشركات المصرية فى السفارات المصرية فى أفريقيا أو فى الأسواق الافريقية عامة والمؤتمر ونجاح المبادرة تفتح الاسواق الافريقية للشركات المصرية.

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