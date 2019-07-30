وديا بني سويف يهزم نادي مصر بهدف وحيد

حقق فريق بني سويف فوزا صعبا على فريق مصر بهدف وحيد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب دريم لاند بمدينة أكتوبر، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



وانتهى الشوط الأول من تلك المواجهة الودية بالتعادل السلبي، وخلال الشوط الثاني نجح الضيوف فريق بني سويف فى حسم المباراة بهدف وحيد سجله مهاجم الفريق طه نادي، ليحقق الفريق فوزا معنويا ضمن ودياته استعدادا للممتاز "ب".



وحرص حسن موسي مدرب فريق بني سويف على إشراك مجموعة كبيرة من لاعبي الفريق سواء من الصفقات الجديدة أو لاعبي الفريق الذين تم الإبقاء عليهم، لتجربه اللاعبين وتعرف مستواهم.



وتعد ودية اليوم هي الرابعة لفريق بني سويف بعد الخسارة من 6 أكتوبر والترسانة، والفوز على مركز شباب أطواب بدستة أهداف.