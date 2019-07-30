رسميًا .. هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية

فاز الفنان هانى شاكر رسميًا بمقعد نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالى، حيث انتهت منذ قليل عمليات فرز الصناديق فى جميع المحافظات والقاهرة، وتمكن " شاكر " من الفوز باكتساح على منافسه الفنان مصطفى كامل.



وانطلقت اليوم، الثلاثاء، عملية التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية، بمقر نادي النقابة.



وانتهت الشئون القانونية بنقابة المهن الموسيقية مؤخرًا، من إعداد الكشوف النهائية وعرضها على النيابة الإدارية التي تشرف على عملية الانتخابات في النقابة بأكملها، والتي يتنافس فيها على مقعد النقيب الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والمطرب مصطفى كامل، إلى جانب 45 موسيقيا على عضوية مجلس الإدارة.



وقضت المحكمة الإدارية العليا، فى جلسة أمس، الاثنين، رفض 3 طعون خاصة بانتخابات نقابة المهن الموسيقية، الأول قدمه المطرب أحمد العيسوي بسبب استبعاده، والثاني من الفنان إيمان البحر درويش، النقيب السابق بوقف الانتخابات.



أما الطعن الثالث، فتم تقديمه من المطرب مصطفى كامل، ويحمل شقين، الأول بوقف إجراء الانتخابات، والثاني استبعاد هاني شاكر من الترشح، بدعوى أن لديه سجلا تجاريا لا يزال ساريا، وقدم محامي هاني شاكر ما يفيد بأن الشركة ليس لها تراخيص منذ 20 سنة، وأن السجل التجاري لم يتم تجديده منذ تلك الفترة، وبناءً عليه صدر الحكم برفض الدعوى وإجراء الانتخابات في موعدها.