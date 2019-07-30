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اقتصادية الحركة الوطنية: مؤتمر الشباب منصة واسعة لعرض نتائج الإصلاح الاقتصادى

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:20 م
الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب
أسامة علي
قال الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن المؤتمر الوطنى السابع للشباب هو منصة واسعة لعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت مصر بتنفيذه عبر اتخاذ العديد من الإجراءات لتصحيح المسار الاقتصادى.

وأشار أبوزيد الى ضرورة مناقشة تلك الملفات مع الشباب خاصة فيما يتعلق باهمية التحول الرقمى وترسيخ مفهوم الشمول المالى والذى يهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى والذى اذا ماتم ذلك سيزيد من الإيرادات بما يقدر ١٠٠ مليار جنيه.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أن مؤتمرات الشباب الدورية تعمل على تشكيل وعى الشباب لكافة التحديات التى تواجهه الدولة وعلى الجانب الآخر التعرف على كافة المنجزات التى قامت بها الحكومة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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