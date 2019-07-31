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فن

عمرو دياب يطرح أنا غير.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:42 ص
صدى البلد
سمر سعد
طرح الفنان عمرو دياب الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد والتي تحمل اسم "أنا غير".

وكان عمرو دياب قد طرح البوستر الخاص بالألبوم، كاشفًا عن اسمه "أنا غير" والذي يتعاون فيه للمرة الأولى مع الشاعر أحمد مرزوق، كما طرح برومو أغنية "بحبه" التي كتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر.

ويعود عمرو دياب في ألبومه الجديد للتعاون مع حميد الشاعري "موزعًا موسيقيًا" والملحن محمد رحيم، كما تعاون مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، وصابر كمال، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمدي، وخالد تاج الدين، وإسلام زكي، وتولى أسامة الهندي توزيع غالبية أغانيه.

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