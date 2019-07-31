بشرى سارة من نقابة المعلمين لأصحاب المعاشات.. خدمات

قررت نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف المعاش لمن هم فوق الـ 80 عاما الذين طلب منهم بيان بالمعاش لصرف دفعة يوليو.



وأكدت نقابة المعلمين، خلال صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه سيتم صرف المعاشات لهم دون استكمال البيانات حتى لا تتأخر معاشات دفعة يوليو على أن يستكملوا بياناتهم لاحقًا.



كانت نقابة المعلمين أعلنت عن الأوراق المطلوبة من الأعضاء الذين تجاوزت أعمارهم 80 عامًا حتى يتسنى لهم صرف المعاش.



وأوضحت نقابة المعلمين أن الأوراق المطلوبة هى "صورة البطاقة- الفيزا-صورة شخصية – بيان المعاش الحديث".



وناشدت نقابة المعلمين الأعضاء تسليم تلك الأوراق إلى النقابة الفرعية التابع لها فى أقرب وقت، وذلك لصرف المعاش.