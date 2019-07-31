بعد وفاة والدته.. السودان تؤجل محاكمة البشير.. تفاصيل

أعلن القضاء السوداني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس السابق عمر حسن البشير إلى 17 أغسطس المقبل، لتخلفه عن الحضور.





ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، صرح رئيس هيئة الدفاع عن البشير، أحمد إبراهيم الطاهر، بأن سبب التأجيل هو عدم حضور البشير إلى مقر المحكمة لدواع أمنية.





وأضاف الطاهر، في تصريحاته للصحفيين، أن البشير لم يوجه إليه سوى تهمة واحدة، وهي عبارة عن أموال وجدت في مقر الضيافة، وهي منحة من إحدى الدول غير مدرجة في الميزانية.





وقد رفضت السلطات السودانية،أمس الثلاثاء، طلبا تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بتأجيل محاكمته، عقب وفاة والدته.





وقال ممثل هيئة الدفاع عن البشير محمد حسن الأمين في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "السلطات القضائية ترفض طلب هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق عمر البشير يتأجل محاكمة البشير وتجري جلسة إجرائية اليوم.



