قبل أيام من عيد الأضحى.. الفلاحون: الأضاحي بالقسط لتخفيف العبء على المواطنين

أشاد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، بطرح وزارة الزراعة كميات كبيرة من الأضاحى بالأسواق بأسعار مخفضة، كما أنها أتاحت التقسيط للمواطنين من خلال بنك الائتمان الزراعى.





وأضاف "أبو صدام" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الوزارة تسعى لتخفيف العبء على المواطنين خاصًة مع اقتراب عيد الأضحى واتجاه بعض المواطنين لذبح الأضاحى لتلبية لسنة الحبيب المصطفى صلي الله عليه وسلم.





"المواطنين السنة دى حظهم حلو" ..هكذا استكمل نقيب الفلاحين حديثه على انخفاض أسعار الأضاحي بالأسواق، إذ أنها انخفضت بنسبة 10% وأكثر عن العام الماضي، وعلى الرغم من أنه يضر الفلاح إلا أنه يفيد المواطن.





وناشد وزارة الزراعة لاستكمال جهودها فى هذا الاتجاه بتوفير كميات اللحوم أو الخضروات المطلوبة فى كل موسم ،بمعنى أنه يوفر الأسماك فى عيد الفطر وشم النسيم ،وكذلك توفير الخضروات عندما تشح بالأسواق.



