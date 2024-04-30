3 ملايين دولار سددها الزمالك غرامات بقضايا.. عضو مجلس الإدارة يوضح|فيديو

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك أن قرارات الفيفا الخاصة بالغرامات المالية يرفق معها إيقاف القيد.



وأضاف عمرو أدهم خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON": "إيقاف القيد يرفع في حالتين حيث لدينا مسارين إما تسديد الغرامة أو تسويتها، ونتحدث مع خالد بوطيب على تقسيط الغرامة، أو التسوية من قبل صدور الحكم .

أكمل: "بنتكلم معاه في الجدولة عبر سداد جزء ثم تقسيط المتبقي عبر إتفاق تسوية و وفور الوصول لاتفاق بيتم رفعه للفيفا فيتم تلقائياً رفع الايقاف.



أردف: "نعمل على رفع إيقاف القيد سواء كنا محتاجين صفقات أو مش محتاجين في كل الاحوال محتاجين ده لانه لايليق بناي الزمالك أن يكون لديه إيقاف".



أكمل: "لدينا القدرة والوقت والصبر للوصول لاتفاق مع اللاعب قبل فتح باب القيد للموسم القادم وهذا يتحدد وفقا للدوري المصري ".



استطرد: "3 مليون دولار سددها الزمالك غرامات في قضايا كانت معلقة ولسه فيه ديون.. ".