حاكم عربي يرفض لقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي..تفاصيل

كشف موقع "إيلاف" السعودي عن تقدم رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب للقاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ليرفض العاهل البحريني، وينهي على حلم نتنياهو في استغلال هذا اللقاء في حملته الانتخابية.



ونقل الموقع السعودي عن مصدر كبير أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رفض طلبًا إسرائيليًا للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في المنامة، قائلًا: "لم يحن الوقت بعد".



وأضاف أن نتنياهو أرسل موفدًا خاصًا يرافقه ثلاثة أمنيين إلى البحرين بحجة إطلاع المسؤولين البحرينيين على أمر أمني خطر.



واقترح الموفد الإسرائيلي على ملك البحرين استقبال نتنياهو في المنامة في اغسطس المقبل، لبحث مسائل أمنية ذات اهتمام مشترك. رفض ملك البحرين المقترح الإسرائيلي قائلًا إن وقت اللقاء لم يحن بعد.



وكانت البحرين استضافة المؤتمر الإقتصادي الخاص بصفقة القرن، بمشاركة مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر.