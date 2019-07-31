ايران: سنقلص التزاماتنا بالاتفاق النووي إذا لم نحصل على حماية أوروبية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن إيران ستقلص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما لم يتحرك شركاؤها الأوروبيون لحمايتها من العقوبات الأمريكية.





وقال ظريف - في تصريحات بثتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - "إنه في ظل الظروف الحالية وما لم يتخذ الأوروبيون خطوة للأمام، سنتخذ الخطوة المقبلة في خفض الالتزامات"، مشيرا إلى ضرورة أن يضمن شركاء إيران الأوروبيون تمكنها من بيع النفط والحصول على عائداته. وأضاف ظريف "لا نعادي الشعب الأمريكي، ولكن نعارض سياسة حكومته".





وكانت إيران قد أعلنت - في وقت سابق - أنها ستقلص التزامها بالاتفاق النووي على مراحل بل وقد تنسحب منه ما لم يجد الأوروبيون سبلا لحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية.



