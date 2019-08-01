لإنقاذ الكوكب.. الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتخذان هذا القرار

قرر دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، الاكتفاء بإنجاب طفل آخر في محاولة لإنقاذ الكوكب.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قرر الأمير هاري أن ينجب طفلًا آخر فقط، مع ابنه الأول آرشي، وذلك خلال تصريحات مع مجلة فوج، مفسرًا قراره برغبته في الحفاظ على البيئة.





وجاءت تصريحات هاري بالتزامن مع مناقشة الآثار المرعبة لتغيير المناخ، حيث أكد أنه وميجان لا يريدان إلا حماية البيئة بأي شكل، مفسرًا أن خطوته ستكون قدوة يتبعها الكثير في بلاده وخارجها.





وعدم إنجاب طفل جديد أمر يراه هاري بأنه سيقلل نسبة الكربون الذي ينتجها الفرد والتي تصل إلى 58.6 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفقا لمعدلات الانبعاثات في عام 2017.





ويأتي هذا القرار وسط تناقض واضح لأخيه الأمير ويليام وزوجته الدوقة كيت ميدلتون، والتي لديها حتى الآن 3 أبناء وتتمنى إنجاب المزيد من الأطفال.