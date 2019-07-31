استعدادا للشتاء.. محافظ الإسكندرية يحث شركة الصرف الصحي على بذل الجهد

أجري الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الأربعاء، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال تطهير الشنايش بمنطقة وسط الصرف الصحي، حيث تابع أعمال تطهير الشنايش بنفق قناة السويس، وأعمال تطهير عدد ٣٢ شنيشة بطريق قناة السويس السريع.



كما تابع أعمال التطهير بنفق الشهيد عبد المنعم رياض وذلك بنطاق حي وسط.



وأثني محافظ الإسكندرية علي الجهود التي يقوم بها رجال شركة الصرف الصحي في أعمال التطهير، وحثّهم على بذل المزيد من الجهد لتفادي جميع الملاحظات التي جرى الوقوف عليها في خطة تطهير الشنايش استعدادا لموسم الشتاء القادم ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.



على الصعيد ذاته؛ شدد قنصوه علي مسئولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ خطة تطهير الشنايش على مستوى المحافظة، والتأكد من جاهزية الشنايش وعمل الصيانة اللازمة لها وتطهيرها، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون في ذلك.