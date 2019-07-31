ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للشتاء.. محافظ الإسكندرية يحث شركة الصرف الصحي على بذل الجهد

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:34 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
أجري الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الأربعاء، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال تطهير الشنايش بمنطقة وسط الصرف الصحي، حيث تابع أعمال تطهير الشنايش بنفق قناة السويس، وأعمال تطهير عدد ٣٢ شنيشة بطريق قناة السويس السريع.

كما تابع أعمال التطهير بنفق الشهيد عبد المنعم رياض وذلك بنطاق حي وسط.

وأثني محافظ الإسكندرية علي الجهود التي يقوم بها رجال شركة الصرف الصحي في أعمال التطهير، وحثّهم على بذل المزيد من الجهد لتفادي جميع الملاحظات التي جرى الوقوف عليها في خطة تطهير الشنايش استعدادا لموسم الشتاء القادم ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.

على الصعيد ذاته؛ شدد قنصوه علي مسئولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ خطة تطهير الشنايش على مستوى المحافظة، والتأكد من جاهزية الشنايش وعمل الصيانة اللازمة لها وتطهيرها، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون في ذلك.
استعدادا للشتاء.. محافظ الإسكندرية يحث شركة الصرف الصحي على بذل الجهد
استعدادا للشتاء.. محافظ الإسكندرية يحث شركة الصرف الصحي على بذل الجهد
استعدادا للشتاء.. محافظ الإسكندرية يحث شركة الصرف الصحي على بذل الجهد
استعدادا للشتاء.. محافظ الإسكندرية يحث شركة الصرف الصحي على بذل الجهد
استعدادا للشتاء.. محافظ الإسكندرية يحث شركة الصرف الصحي على بذل الجهد

ترشيحاتنا

في محاولة لمواجهة التضخم.. إيران تحذف 4 أصفار من عملتها

تفاصيل مادية.. الزمالك ينهي التعاقد مع أوناجم

نصائح لصوص سابقين.. أفضل الأماكن لإخفاء ممتلكاتك الثمينة عند السفر أو الخروج من المنزل

رسميا.. مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك للموسم الجديد

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

الإسماعيلي يرسل الاستغناء عن محمد عواد لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها