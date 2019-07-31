المفتي السابق يوضح حقيقة استجابة الدعاء في العشر الأول من ذي الحجة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يجوز صيام أيام عيد الأضحى ولو لكفارة أو قضاء، مشيرًا إلى أن التكبير يُسن من يوم عرفة وحتى آخر أيام التشريق، لافتًا إلى أن صيام يوم عرفة كفارة لعام قبله وعام بعده وهو أفضل أيام العام، أما الحاج عليه أن يفطر في العاشر من ذى الحجة.



وأضاف «جمعة» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فضل الأيام العشر الأول من ذي الحجة: «ما من أيام «العمل الصالح فيهن»، -وفي رواية البخاري: «فيها» - «أحب إلى الله من هذه الأيام»، وفي رواية الترمذي: «من هذه الأيام العشر»، حددها، قالوا: "يا رسول الله، ولا الجهاد؟! قال: «ولا الجهاد»، رغم أن أفضل الأعمال عند الله عز وجل الجهاد في سبيله عز وجل".



واستدل بما روي عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 أيام من ذي الحجة وكان يفطر يوم العيد وثلاث أيام التشريق وكان يقول: لا صيام يوم العيد أو في أيام التشريق حتى وصلت إلى حرمة صيام هذه الأيام، وفي حديث آخر: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام خمس أيام وهي يوم عيد الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق".



وتابع مفتى الديار المصرية السابق، إن الأيام العشر من ذى الحجة أفضل أيام الله تعالى، لافتا إلى أنه يستجاب فيها الدعاء.



