ترامب يهاجم مراسل فوكس نيوز.. تغطية خطابه لم تعجبه.. فيديو

هاجم الرئيس الامريكي دونالد ترامب تغطية مراسل بقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، لخطابه في جيمس تاون تالي تكريما للذكرى الـ400 لأول جمعية تشريعية في ولاية فيرجينيا.



وبحسب "ديلي ميل" بدأ ترامب في الهجوم على الصحفي السياسي جون روبرتس أثناء تلقى الأسئلة، وقد ركز روبرتس تقريره على المحتج الذي قاطع كلمته، والذي يدعى إبراهيم سميرة.



وسميرة هو نائب ديمقراطي باللجنة التشريعية لولاية فيرجينيا، فلسطيني الأصل، وقام بمقاطعة كلمة ترامب صارخا:"لا يمكنك إعادتنا من حيث أتينا، فيرجينيا هي موطننا".



وهو ثاني مسلم يتم انتخابه في الجمعة التشريعية.



وهاجم ترامب مراسل "فوكس نيوز" لأنه قام بتغطية المتظاهر وليس خطابه.



وقال ترامب: "لا لا المشكلة الوحيدة جون انك أعطيت المتظاهر 100% من الوقت، وأنا لا أكترث للتغطية، آخر شيء أحتاجه هو التغطية، لكن اسمع، جون، 100% من التغطية للمتظاهر ولا كلمة واحدة من الخطاب وأنت تعرف، كنا هناك من أجل الخطاب".



وأضاف ترامب: "المتحتج لم يبد جيدا جدا بالنسبة لي، سأكون لطيفا للغاية، لكنك منحته 100% من التغطية..لكن هذا جيد، فغالبا ما تفعل ذلك لا بأس".



فيما ظهر روبرتس على شاشة "فوكس نيوز" ليشرح سبب تركيزه على المتظاهر، قائلا إنه كان يركز على الخلاف المتواصل بين ترامب وعضو الكونجرس إيليجا كامينجز.



وأضاف: "في تقريري الذي أذيع في الواحدة، لم يظهر أي شيء من خطاب الرئيس لأننا كنا نركز على الخلاف المستمر بين الرئيس وعضو الكونجرس إيليجا كامينجز من ماريلاند وتداعيات ذلك، ولكن يجب أن يشار إلى أنه في الساعة الحادية عشرة قامت القناة ببث خطابه بالكامل".



وكان ترامب قد القى خطابا وطنيا أمس الثلاثاء وصف خلاله تأسيس مجلس ولاية فيرجينيا بأنه "أكبر إنجاز في تاريخ العالم".



جدير بالذكر ان قناة "فوكس نيوز" من بين وسائل الإعلام النادرة في أمريكا التي يمتدحها ترامب، وذلك بسبب أنها لا تقم بمهاجمته على طريقة وسائل الإعلام الأخرى.

