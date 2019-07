شاهد.. تريلر فيلم The Irishman لـ روبرت دي نيرو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم the Irish man التريلر الاول عبر موقع يوتيوب للنجم العالمي روبرت دي نيرو.



الفيلم مقتبس من قصة حقيقية، وتدور أحداثه حول جريمة مقتل جيمي هوفا، زعيم اتحاد العمال، ورئيس جمعية سائقي الشاحنات في الولايات المتحدة الذي اختفي في ظروف غامضة عام 1975، وكتب عنها قصص كثيرة وصنع له العديد من الأفلام.



ويطرح الفيلم احتمالية تورط أحد أعضاء المافيا في جريمة اختفاء هوفا أو قتله، وهو بطولة روبرت دي نيرو، ألباتشينو، ستيفين جراهام، ومن إخراج الأمريكي مارتن سكورسيزي.



مارتن سكورسيزى قدم كما كبيرا من الأفلام السينمائية الرائعة من أبرزها : "The King of Comedy" و"The Aviator" و"Shutter Island" و"The Wolf of Wall Street" و"Hugo" وغيرها.