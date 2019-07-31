ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. تريلر فيلم The Irishman لـ روبرت دي نيرو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:49 م
تريلر فيلم The Irishman
تريلر فيلم The Irishman
شروق ابراهيم
طرحت الشركة المنتجة لفيلم the Irish man التريلر الاول عبر موقع يوتيوب للنجم العالمي روبرت دي نيرو.

الفيلم مقتبس من قصة حقيقية، وتدور أحداثه حول جريمة مقتل جيمي هوفا، زعيم اتحاد العمال، ورئيس جمعية سائقي الشاحنات في الولايات المتحدة الذي اختفي في ظروف غامضة عام 1975، وكتب عنها قصص كثيرة وصنع له العديد من الأفلام.

ويطرح الفيلم احتمالية تورط أحد أعضاء المافيا في جريمة اختفاء هوفا أو قتله، وهو بطولة روبرت دي نيرو، ألباتشينو، ستيفين جراهام، ومن إخراج الأمريكي مارتن سكورسيزي.

مارتن سكورسيزى قدم كما كبيرا من الأفلام السينمائية الرائعة من أبرزها : "The King of Comedy" و"The Aviator" و"Shutter Island" و"The Wolf of Wall Street" و"Hugo" وغيرها.

ترشيحاتنا

هوس الأناقة الملكية.. طبيبة أسنان تملك خزانة ملابس كيت ميدلتون بـ 5000 دولار فقط

لاعبون من العيار الثقيل .. تعرف على آراء الجماهير في الصفقات النارية لـ الأهلي والزمالك .. فيديو

رسميا .. محمد مجدي قفشة ثالث صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وليون الفرنسي والقنوات الناقلة

شهامة ورجولة.. شاب ينقذ فتاة من التحرش بهذا التصرف..فيديو

بعد رفض العروض المقدمة.. الزمالك يكافئ ثلاثي الفريق بتعديل عقودهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية زيد كرديه في أمريكا..عربي إستلهم سحر الفراعنة..والمصريون سر نجاحه

استدعاء عاجل لجيش بريطانيا بسبب الفيضانات..10 صور تكشف المأساة

هوس الأناقة الملكية.. طبيبة أسنان تملك خزانة ملابس كيت ميدلتون بـ 5000 دولار فقط