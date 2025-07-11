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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سيدة تتعاون مع شخصين لسرقة منزل أجنبي بالتجمع

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وقرر بقيام مجهولان بالتعدى عليه بالضرب داخل مسكنه وسرقة حقيبة بداخلها (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 2 هاتف محمول – جواز سفر - بعض متعلقاته) ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين ،و سيدة "لها معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم (هاتف محمول - مبلغ مالى "عملات أجنبية"). 

وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط متحصلات الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة منزل اجنبى سرقة التجمع قسم شرطة التجمع الأول

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